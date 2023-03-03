За смерть ребенка жителя Атырауской области приговорили к условному сроку

73-летнего жителя Жылыойского района Атырауской области осудили за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает Zakon.kz.

Мужчина наехал на ребенка в октябре прошлого года. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Мужчину осудили по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека" (345 УК РК), сообщает КазИнформ.

Суд приговорил 73-летнего пенсионера к условному сроку в 2,5 года, сказано в решении суда.

"Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств наказания и уголовной ответственности учел отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст, состояние здоровья и возмещение причиненного материального ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено", — сказано в решении суда.

Мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет. Он также обязан выплатить семье погибшего ребенка 5 миллионов тенге морального ущерба.

В Костанайской области в аварии с лобовым столкновением двух машин погибли близнецы и их мать. Трагедия произошла 7 февраля на 470 км трассы Костанай – Карабутак.

