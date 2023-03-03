Нуждающимся семьям Карагандинской области раздали уголь

Бесплатную тонну угля получили 18 семей Нуринского района Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, благотворительная акция прошла при поддержке районного отдела занятости. Уголь семьям поставлял крупнейший производитель энергетического угля.

Как рассказала местная жительница Ангелина Принос, на зиму она закупает 8 тонн угля. Этого не всегда хватает на весь период холодов.

"Бывает, уголь попадается некачественный. Плохо горит. А этот сорт угля всегда отличался качеством. Очень приятно, что компания нам помогает", — говорит Ангелина Принос.

Женщина воспитывает малыша с особенными потребностями, ей, в числе прочих, досталась тонна топлива.

С сентября 2022 года в Казахстане действует запрет на импорт угля автомобильным транспортом. До окончания действия запрета Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило приказ, в котором запрет продлен еще на 6 месяцев. Запрет вводится для исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора.