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Шавкат Рахмонов и Джефф Нил провели дуэль взглядов перед боем

UFC Бой 4 марта Фото: Instagram/ufcrussia
Всего лишь сутки остались до встречи между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Бойцы провели дуэль взглядов перед этим поединком, сообщает Zakon.kz.

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До начала этого мероприятия все его участники, в числе которых были Шавкат и Джефф, провели пресс-конференцию и дуэль "лицом к лицу".



Поединок между Рахмоновым и Нилом пройдет вечером 4 марта, а в Казахстане это будет утро 5-го. Примерное начало встречи файтеров в 8:00, возможно, чуть позже. Все будет зависеть от исхода предыдущих боев.



Перед встречей с Нилом Шавкат Рахмонов поднялся на девятое место в рейтинге UFC и идет на серии 16 побед без поражений, все были завершены досрочно. В свою очередь американец имеет 15 побед и 4 поражения. 

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UFC Шавкат Рахмонов
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