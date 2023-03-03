Шавкат Рахмонов и Джефф Нил провели дуэль взглядов перед боем
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До начала этого мероприятия все его участники, в числе которых были Шавкат и Джефф, провели пресс-конференцию и дуэль "лицом к лицу".
Поединок между Рахмоновым и Нилом пройдет вечером 4 марта, а в Казахстане это будет утро 5-го. Примерное начало встречи файтеров в 8:00, возможно, чуть позже. Все будет зависеть от исхода предыдущих боев.
😍😮💨🔥👀🏆 #UFC285 pic.twitter.com/oDc84n60dC— UFC (@ufc) February 26, 2023
Перед встречей с Нилом Шавкат Рахмонов поднялся на девятое место в рейтинге UFC и идет на серии 16 побед без поражений, все были завершены досрочно. В свою очередь американец имеет 15 побед и 4 поражения.