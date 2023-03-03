Фиктивное ТОО в Актюбиской области нанесло ущерб государству на 164 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области зарегистрировали досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.

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