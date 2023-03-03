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Фиктивное ТОО в Актюбиской области нанесло ущерб государству на 164 млн тенге

Фиктивные счета-фактуры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области зарегистрировали досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению Департамента госдоходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.

"Следствие выявило, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является некий Авдонин Ю.В. В настоящее время он проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".пресс-служба АФМ 

Авдонин пояснил, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет.

Согласно решению суда, государственную регистрацию ТОО признали недействительной. Проводится расследование.

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Данияр Кунафин
АФМ РК Актюбинская область
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