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"Бой закончится досрочно": Фараби Давлетчин дал прогноз на схватку Шавката Рахмонова

прогноз на бой Рахмонов-Нил Фото: Parimatch
В воскресенье, 5 марта, состоится UFC 285, где казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведет свой пятый бой под эгидой промоушена против американца Джеффа Нила. Прогнозом на схватку поделился бывший чемпион мира по тхэквондо и амбассадор Parimatch Фараби Давлетчин, сообщает Zakon.kz.

UFC 285 подготовил впечатляющий список событий, включая титульный бой тяжеловесов Джона Джонсона и Сирила Гана.

Но самым интригующим для казахстанцев, несомненно, станет поединок между Шавкатом Рахмоновым (16-0) и Джеффом Нилом (15-4). Последнее выступление казахстанского бойца состоялось в июне прошлого года, где Рахмонов одолел сабмишном американца Нила Мэгни во втором раунде. С тех пор соотечественники с нетерпением ждали возвращения "Кочевника", в том числе Фараби Давлетчин, бывший чемпион мира по тхэквондо и эксперт беттинг-компании Parimatch по боевым искусствам.

"За Шавкатом Рахмановым я слежу еще с чемпионата мира по ММА, когда он стал победителем и получил награду от самого Федора Емельяненко. Так получилось, что мы тренировались в одном зале, где я с интересом наблюдал за его подготовкой. Рахмонов – универсальный боец. Отлично работает и в стойке, и в партере. Мне нравится, что он придерживается атакующего стиля и без проблем переводит бой со стойки в партер. К тому же красиво крутит вертушки, когда позволяет ситуация. Шавкат, насколько я знаю, начинал свой путь с дзюдо и самбо, а также является мастером спорта по вольной борьбе. Прежде чем перейти в UFC, он выиграл пояс профессиональной лиги Kazakhstan MMAF и стал чемпионом М-1 Global. К своим 28 годам Шавкат очень уверенно идет к титулу в полусреднем весе UFC – об этом ярко свидетельствуют 16 побед без единого поражения".Фараби Давлетчин

Джефф Нил, по мнению Давлетчина, может навязать достойную борьбу, но уступает Рахмонову по некоторым показателям.

"Что касается соперника, Джеффа Нилла, его достоинством является бокс. Он обладает мощными и точными нокаутирующими ударами, за которые стал обладателем звания "Лучшего финишера 2019". Джефф хорошо держит удар и, если мне не изменяет память, он не был в тяжелых нокаутах. У него отличное кардио, что позволяет спокойно поддерживать темп на протяжении трех раундов. Но в борьбе, конечно, его навыки оставляют желать лучшего. Пока он просто хороший ударник с хорошей защитой от тейкдаунов".Фараби Давлетчин

В предстоящем бою Давлетчин предсказывает досрочную победу соотечественника, при условии, что Рахмонову удастся перевести борьбу в партер.

"Мне кажется, Шавкат Рахмонов закончит этот бой досрочно во втором раунде, либо в начале третьего, не дожидаясь судейского решения. Если Шавкат переведет все в партер, то у Джеффа не останется шансов. Предполагаю, что все закончится в партере болевым. Нилл ни разу не проигрывал досрочно, и Шавкат станет первым, кому это удастся. Я болею за Рахмонова, желаю ему удачи и надеюсь, что в скором времени мы будем приветствовать его в качестве первого казахстанского чемпиона UFC".Фараби Давлетчин

Parimatch, официальный партнер Фараби Давлетчина, дает следующие коэффициенты на бой Шавкат Рахмонов – Джефф Нил:

Победа Нила – 5.00, победа Рахмонова – 1.15.

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