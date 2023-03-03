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Варвара Глухова завоевала для Казахстана третье "золото" на зимних Играх "Дети Азии"

Дети Азии Третье золото Фото: Instagram/drs_kz
Молодая казахстанская спортсменка Варвара Глухова стала победителем II зимних Игр "Дети Азии-2023" в масс-старте по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка пробежала дистанцию за 6:11,61 секунды. Серебряная медаль досталась представительнице Беларуси Палине Севец, а бронзовая – россиянке Екатерине Островской.


Дети Азии Конькобежный спорт Золото

Фото: Instagram/drs_kz


Стоит отметить, что Варвара Глухова показала хорошие результаты во многих программах, которые были на этих Играх в российском Кузбассе. Так, казахстанка на дистанции 500 метров заняла 5 место, на 1000 метров – 7 место, на полтора километра - 9 место, на 3 км – 5 место, а в командном спринте – 4 место.

К данному часу сборная Казахстана имеет в своем активе 12 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. II зимние Игры "Дети Азии" завершатся 5 марта.  

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