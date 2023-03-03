"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": одно из главных противостояний мирового футбола

В каком бы состоянии и на каком бы месте не находились эти клубы, их очные встречи всегда приковывают внимание всей планеты. Вряд ли в Англии найдется более жаркая дуэль, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился своим прогнозом на предстоящий матч.



"Ливерпуль"

Команда Юргена Клоппа все ближе подбирается к заветной первой четверке. В последних четырех турах мерсисайдцы набрали 10 очков, обыграв земляков из "Эвертона", возмутителя спокойствия – "Ньюкасл", а в последнем туре –"Вулверхэмптон". Но с психологической точки зрения "Ливерпуль" вряд ли может похвастаться былым несокрушимым духом, еще свежи в памяти кошмарные 2:5 с "Реалом". Однако победа над "Манчестер Юнайтед" может придать парням Клоппа уверенности в своих силах перед ответной встречей с мадридским грандом в Лиге чемпионов.

"Манчестер Юнайтед"

Эрику Тен Хагу грех жаловаться на февраль. В прошлом месяце "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, прошли в Лиге Европы "Барселону", а в чемпионате практически не теряли очки во встречах с середняками и аутсайдерами. Рашфорд нынче неудержим, а молодой Гарначо влюбляет в себя все больше фанатов. Словом, дела у "Манчестер Юнайтед" идут весьма неплохо.

История личных встреч

Последние два матча между этими соперниками завершились в пользу "Манчестер Юнайтед". Но то было на "Олд Траффорд". А вот на "Энфилде" в последних трех матчах хозяева дважды праздновали победу, и лишь раз встреча завершилась нулевой ничьей. Малое количество голов в этом междусобойчике – большая редкость.

Прогноз на матч

Обе команды забьют – да. На этот исход мои друзья из Parimatch предлагают коэффициент 1.52. Но что-то мне подсказывает: будет ничья. Коэффициенты на такие ставки всегда высокие, в данном случае – 3.65. Я намерен рискнуть.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ливерпуль" – 2.41, Ничья – 3.75, "Манчестер Юнайтед" – 2.85