Али Бектаев: Проблемы аулов решатся только тогда, когда страна станет индустриально-аграрной державой

Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев и кандидаты в депутаты Мажилиса от партии Д. Капулы, А. Данченко, А. Зейнуллин, И. Досхожаев встретились с жителями Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Делегация партии "Ауыл" посетила село Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области, где встретилась с коллективом ТОО "KAZAKHOSETTER".

Осетровая ферма, возникшая в 2013 году в селе Акшукур, сегодня торгует своей продукцией как в Казахстане, так и за рубежом, а также обеспечивает работой местных жителей. ​



"Рыбное хозяйство – это отрасль с большим потенциалом, способствующая развитию экономики страны, малого и среднего бизнеса, улучшению жизни населения. Рыбоводство, переработка и транспортировка, экспорт и импорт рыбной продукции также оказывают значительное влияние на продовольственную безопасность страны. За последние годы благодаря государственной поддержке рыбного хозяйства, несмотря на целый ряд нерешенных вопросов, увеличилось количество объектов, занимающихся рыбным хозяйством, и, в целом, объемы рыбоводства. Партия "Ауыл" со своей стороны прилагает все усилия для решения проблем данной отрасли". Али Бектаев​

Также председатель партии "Ауыл" отметил нехватку специалистов, развивающих рыбохозяйственную отрасль. По его словам, государство также должно заняться этим вопросом.

Проблема питьевой воды является одной из главных проблем Мангистауской области. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в летний период возникает дефицит питьевой воды на 51 тыс. м³ в сутки. Из-за нехватки источников пресной воды летом вода населению подается по графику. На сегодня регион в основном обеспечивается через водовод "Астрахань-Мангышлак" и опресненной морской водой.

"Эти факторы резко снижают качество жизни тысяч наших граждан и вредят их здоровью. Поскольку главное богатство страны – это ее люди, мы должны системно решить данный вопрос. Прежде всего, необходимо создать мониторингово-аналитический центр, который даст конкретные рекомендации с учетом возможных рисков в водной сфере. Во-вторых, нефтегазовым компаниям нужно за свой счет устанавливать небольшие опреснительные установки и проводить модернизацию водопроводов. Вместе с тем мы должны заняться вопросами превращения подземных вод в надежный источник воды". Али Бектаев

Делегация во второй половине дня посетила крестьянское хозяйство ТОО "Ынтымақ", которое находится в Мунайлинском районе. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам заготовки кормов. В Мунайлинском районе главная проблема в сельском хозяйстве – дефицит водных ресурсов.​​​​

"Как известно, дефицит водных ресурсов сегодня волнует многие страны мира. Только при решении этого вопроса на государственном уровне мы сможем эффективно работать и обеспечить водой регион. Для предотвращения таких проблем необходимо развивать метод капельного орошения. Применение современных технологий и оборудования в сфере сельского хозяйства позволит повысить производительность производства. Казахстан должен стать индустриально-аграрной державой. Это – главная позиция и цель партии "Ауыл" на предстоящих выборах". Али Бектаев

После посещения крестьянского хозяйства представители партии провели встречу с жителями района в Доме культуры Мунайлинского района. На встрече участникам встречи была подробно разъяснена предвыборная программа партии, проведена агитационная работа. Жители рассказали о своих проблемах, задавали вопросы и поделились предложениями по решению региональных проблем.

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".