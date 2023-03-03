В Актау объяснили, за что был оштрафован аким города
Фото: freepik
Аким Актау был оштрафован за отказ изменить целевое назначение земельного участка на строительство жилого комплекса, сообщает Zakon.kz.
Участок расположен в 9 микрорайоне областного центра. Местные жители давно выступали против строительства жилого дома, пишет Lada.kz.
"Акиматом учтено, что в случае точечного строительства жилого комплекса вырастет нагрузка на инженерные сети. Кроме того, в случае возведения жилого комплекса возникнут проблемы с инфраструктурой (парковочные места, детские площадки) и автомобильными пробками на внутримикрорайонных дорогах. Наряду с этим акиматом принято во внимание мнение жителей 9 микрорайона, выступающих против возведения жилого комплекса", – говорится в сообщении администрации города.
Ранее сообщалось, что акима Актау оштрафовали на 172,5 тысячи тенге.
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