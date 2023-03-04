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Суверенный кредитный рейтинг Казахстана улучшился

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана улучшился Фото: Pexels
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "стабильный", сообщает Zakon.kz.

Ранее рейтинг государства значился как "негативный".

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Аналитики отмечают проводимую Правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса". Пресс-служба премьер-министра

Standard&Poor's прогнозирует рост казахстанской экономики на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.

В конце декабря Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+.

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