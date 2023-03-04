В Алматы более 600 человек приняли участие в учениях "Коктем-2023"

В Алматы во время учений "Коктем-2023" из 54 км рек и арычных сетей вывезли более 640 м3 твердо-бытовых отходов, ила, камней, дикорастущих зарослей и твердо-бытовых отходов, сообщает Zakon.kz

На учения по всему городу задействовали: Региональное командование "Оңтүстік" национальной гвардии РК, сводная рота десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК, подрядные организации, службы гражданской защиты города, а также волонтерские организации и территориальные подразделения МЧС РК с общим количеством более 600 человек, 309 единиц техники в общем.

"По тревожному сигналу осуществлен оперативный выезд группировки сил и средств территориальных подразделений МЧС и служб гражданской защиты города на южную сторону проспекта Аль-Фараби русло реки "Есентай", где сотрудники провели дноуглубительные работы. На очистку от наледи и мусора протяженностью более 1 км задействовано 89 самосвалов и другой инженерной техники (по руслу р. Есентай)". Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, учения проведены в остальных 7 районах города, в рамках которых очищены русла рек и арычные системы от камней, ила, твердо-бытовых отходов, веток и дикорастущей заросли. На озере Сайран отработано одномоментное выдвижение и проверка водооткачивающей техники (мотопомпы, илососы, асинезаторские машины, пожарно-насосные станции) подведомственных и территориальных подразделений МЧС, а также служб государственной системы гражданской защиты города.

"Проведенные работы в последующем позволят улучшить водопропускную способность и снимут угрозу подтопления нижней центральной части города, где расположены социальные объекты, многоквартирные и частные жилые дома с общим количеством проживающего населения более 39 тысяч человек. В это время на базе школы № 77 Медеуского района развернут пункт приема пострадавшего населения, оставшегося без крова, с привлечением администрации пункта, сил и средств служб гражданской защиты города Алматы". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в ДЧС Алматы напомнили, что службы гражданской защиты и другие подведомственные организации готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода.

3 марта в Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции.

