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Подведены итоги чемпионата Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою

Подведены итоги чемпионата Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою Фото: Министерство обороны РК
В рамках ХХ Спартакиады Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта на базе Военного колледжа Министерства обороны в городе Щучинск Акмолинской области прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие 132 спортсмена из 17 команд, представивших все виды, рода войск, региональные командования Вооруженных сил и другие силовые структуры.  

"Основные элементы армейского рукопашного боя должен знать каждый военнослужащий. Ведь настоящий воин умеет противостоять противнику в любых ситуациях и условиях, как с оружием, так и без него. Нынешние состязания показали высокий уровень подготовки наших спортсменов", - отметил руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.

По итогам соревнований в командном зачете "золото" завоевала сборная войсковой части 32039, "серебро" – Регионального командования "Восток", "бронзу" – Десантно-штурмовые войска.

Подведены итоги чемпионата Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою

Фото: Министерство обороны РК

В личном первенстве чемпионами в весовой категории до 57 кг стали военнослужащий воинской части 32039 майор Аман Шакиртов, до 62 кг – Десантно-штурмовых войск младший сержант Айдын Нуридинов, до 67 кг – военный Сил воздушной обороны старший лейтенант Жанибек Сабит, до 73 кг – воинской части 32039 майор Вадим Федосеев, до 80 кг – воинской части 32039 старший лейтенант Бахтияр Кожахметов, до 88 кг – воинской части 32039 лейтенант Арман Ерменбет, до 97 кг – курсант 4 курса Военного института Сухопутных войск Есбол Досжан, свыше 97 кг – части непосредственного подчинения Сухопутных войск ефрейтор Еламан Куатов.

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