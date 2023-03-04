Джефф Нил вынужден отдать часть своего гонорара Шавкату Рахмонову

Фото: Instagram/ufc

Утром 5 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285 состоится бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом. За день до поединка Нил не уложился в лимит весовой категории, и теперь 30 процентов его гонорара уйдет в карман Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

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