Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Джефф Нил вынужден отдать часть своего гонорара Шавкату Рахмонову

Джефф Нил вынужден отдать часть своего гонорара Шавкату Рахманову Фото: Instagram/ufc
Утром 5 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285 состоится бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом. За день до поединка Нил не уложился в лимит весовой категории, и теперь 30 процентов его гонорара уйдет в карман Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

На официальном взвешивании Джефф Нил показал 79,4 кг, а вес казахстанского файтера составил 77,5 кг.



Тем самым по правилам UFC американец должен отдать 30% своего гонорара бойцу из Казахстана.



Поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым состоится в ночь с 4 на 5 марта. Примерное начало боя – после 8:00 по времени Астаны.

Читайте также

Домашний триумф Анны Данилиной

Теннисистка Анна Данилина выиграла 27-й титул на турнирах ITF в паре

Фехтовальщик Артем Саркисян завоевал историческое "серебро" Кубка мира для Казахстана

Куандык Шынасилов
UFC Шавкат Рахмонов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Выдавать удостоверения личности в Казахстане
Выдавать удостоверения личности в Казахстане будут автоматизированные терминалы
Рекорд Казахстана: житель столицы провел в проруби час и 15 минут
Рекорд Казахстана: житель столицы провел в проруби час и 15 минут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления