Джефф Нил вынужден отдать часть своего гонорара Шавкату Рахмонову
Фото: Instagram/ufc
Утром 5 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285 состоится бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом. За день до поединка Нил не уложился в лимит весовой категории, и теперь 30 процентов его гонорара уйдет в карман Рахмонова, сообщает Zakon.kz.
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На официальном взвешивании Джефф Нил показал 79,4 кг, а вес казахстанского файтера составил 77,5 кг.
Тем самым по правилам UFC американец должен отдать 30% своего гонорара бойцу из Казахстана.
Поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым состоится в ночь с 4 на 5 марта. Примерное начало боя – после 8:00 по времени Астаны.
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