Весенне-полевые работы стартовали в Жамбылской области

В Жамбылской области началась посевная кампания. В текущем году сельскохозяйственные культуры будут размещены на 770,4 тысячи гектаров, что на 14,4 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Планируется засеять 398,3 тысячи гектаров зерновыми и зернобобовыми, 72,1 тысячи гектаров — масличными, 216,2 — кормовыми культурами, 10,4 тысячи гектаров — сахарной свеклой. На площади 16,8 тысячи гектаров намечено разместить бахчевые культуры, на 11,8 тысячи гектаров посадить картофель, на 44,8 тысячи гектаров — овощи.

Фото: акимат Жамбылской области

Из 104 тысяч гектаров, подлежащих плановой вспашке, обработано 605 гектаров. На сегодняшний день из необходимых 95,6 тысячи тонн семян подготовлены 73,1 тысячи тонн, что составляет 76,4 процента. Семена некоторых сельхозкультур будут поставляться из других государств и Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областей.

Всего в полевых работах будут задействованы 6883 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 4529 тракторов, 457 культиваторов, 746 сеялок, 80 протравителей семян.

Фото: акимат Жамбылской области

В этом году для своевременного проведения весенних полевых работ планируется выделить крестьянским хозяйствам 15,5 тысячи тонн дизельного топлива. На сегодняшний день уже поставлено 4,1 тысячи тонн. Топливо отпускается по цене 204-214 тенге за литр.

С наступлением первых теплых весенних дней фермеры Байзакского и Жамбылского районов вывели технику на поля.

Работы на полях крестьянского хозяйства "Нурхан" в Байзакском районе начались неделю назад.

"Крестьянское хозяйство было создано в 1995 году. У нас имеется два трактора. Благодаря поддержке местных властей получаем дизельное топливо по льготным ценам", - сказал глава крестьянского хозяйства Кырыкбай Рахимбердиев.

В частности, в Жамбылском районе к пахоте приступили два сельхозформирования. Крестьянское хозяйство "Тимофеев" планирует разместить яровой ячмень сортов Космос и Байшешек на площади 500 гектаров. Крестьянское хозяйство "Аскар" уже завершило подготовку поля площадью 10 гектаров и в ближайшее время приступит к севу лука сорта Катика.

Активно ведутся весенне-полевые работы на 2000 га производственного кооператива "Кызыл Дихан". Здесь 1300 гектаров орошаемых земель, на остальной территории реализуются меры по внедрению водосберегающих технологий.