Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Домашний триумф Анны Данилиной

Домашний триумф Анны Данилиной Фото: федерация тенниса Казахстана
В национальном теннисном центре Beeline Arena завершился турнир серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's" в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале сошлись первый и второй сеянные дуэты соревнования. Казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) в трех сетах в зрелищном матче одержали победу над На Лэ Хан/Су Джон Чан из Южной Кореи со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 10:7.


"Был непростой матч с элементами драмы, но если бы финал был не драматичным, то было не интересно смотреть. Ранее я уже играла против этой пары и также в финале - тогда тоже выиграли на решающем тай-брейке. Я знала, что они играют на хорошем уровне и будет тяжелый матч, надо было бороться до конца. Безусловно, хотелось поспокойнее победить, не доводить до супер тай-брейка. И поэтому очень рада, что финальный исход сложился в нашу пользу. Дома всегда приятно играть, тем более, я в Астане побеждаю во второй раз: первая победа была несколько лет назад на "Кубке Президента". Очень рада, прекрасные ощущения! Хочу сказать спасибо моей напарнице Ирине, мы провели отличную неделю. Желаю ей успехов на втором турнире, который начнется здесь в понедельник, а я уже завтра улетаю в США на два "Мастерса" – сказала после церемонии награждения Анна Данилина.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.

Генеральные спонсоры турниров: "ForteBank", "Казцинк", природная вода "TURAN", "MYD Production".

Читайте также

Теннисистка Анна Данилина выиграла 27-й титул на турнирах ITF в паре

Фехтовальщик Артем Саркисян завоевал историческое "серебро" Кубка мира для Казахстана

Джефф Нил вынужден отдать часть своего гонорара Шавкату Рахмонову

Айсулу Омарова
Анна Данилина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Курсы валют на 4 марта: доллар продолжает падать
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Выдавать удостоверения личности в Казахстане
Выдавать удостоверения личности в Казахстане будут автоматизированные терминалы
Рекорд Казахстана: житель столицы провел в проруби час и 15 минут
Рекорд Казахстана: житель столицы провел в проруби час и 15 минут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления