При пожаре на складе горючего в Индонезии погибли 16 человек
Топливная станция Плумпанг, где случился взрыв, принадлежащая государственной нефтегазовой компании Pertamina, находится недалеко от густонаселенного района в районе Танах Мерах в Северной Джакарте. Он обеспечивает 25% потребностей Индонезии в топливе.
По словам представителей пожарной охраны, по меньшей мере 260 пожарных и 52 пожарные машины потушили пламя незадолго до полуночи в пятницу после того, как оно пронеслось по району более двух часов.
Предварительное расследование показало, что пожар начался из-за разрыва трубопровода во время сильного дождя, возможно, вызванного ударом молнии, сказал Эко Кристиаван, региональный менеджер Pertamina в западной части Явы.
Жители, живущие рядом с депо, рассказали, что почувствовали сильный запах бензина, после чего дважды прогремел гром и последовал мощный взрыв.