При пожаре на складе горючего в Индонезии погибли 16 человек

Индонезийские спасатели и пожарные ищут более десятка пропавших без вести под завалами обгоревших домов и зданий после масштабного пожара, охватившего склад горючего и унесшего жизни не менее 16 человек, сообщает Zakon.kz.

Топливная станция Плумпанг, где случился взрыв, принадлежащая государственной нефтегазовой компании Pertamina, находится недалеко от густонаселенного района в районе Танах Мерах в Северной Джакарте. Он обеспечивает 25% потребностей Индонезии в топливе.



По словам представителей пожарной охраны, по меньшей мере 260 пожарных и 52 пожарные машины потушили пламя незадолго до полуночи в пятницу после того, как оно пронеслось по району более двух часов.

Предварительное расследование показало, что пожар начался из-за разрыва трубопровода во время сильного дождя, возможно, вызванного ударом молнии, сказал Эко Кристиаван, региональный менеджер Pertamina в западной части Явы.

Жители, живущие рядом с депо, рассказали, что почувствовали сильный запах бензина, после чего дважды прогремел гром и последовал мощный взрыв.

