Чем полезен кофе для печени

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как употребление кофе может помочь здоровому функционированию печени, сообщает Zakon.kz.

В программе "О самом главном" он объяснил, допустимая доза напитка при этом не должна составлять не более трех-четырех чашек по 150 миллилитров в сутки.

"Особенно у людей с проблемами. Кофе, в частности, предотвращает переход из гепатита в цирроз и из цирроза в рак", – рассказал доктор.

Кроме того, кофе способно предотвращать тяжелые инфаркты и инсульты, что также, по словам Мясникова, было подтверждено клиническими исследованиями. У тех, кто употребляет напиток регулярно, реже возникают приступы мерцательной аритмии.



При этом врач предупредил, что кофе нельзя пить детям и беременным женщинам. Тем, кто страдает гипертонией, употребление напитка необходимо также ограничить.

Ранее сообщалось, что чашка кофе по утрам бодрит, но кофеин не дает дополнительную энергию, он лишь заимствует ее у организма.