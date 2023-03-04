В бюро ОБСЕ предупредили о том, что нельзя делать во время предвыборной кампании

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный отчет, где описало особенности нынешней избирательной кампании в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Эксперты обращают внимание на то, чтобы провести предвыборное мероприятие на открытом воздухе, кандидаты, пишет BaigeNews.kz, должны уведомить местные власти за пять дней до планируемого мероприятия.



Как уточняется, по закону исполнительные органы оставляют за собой право разрешить или отказать в проведении мероприятия, исходя из обширного перечня оснований или предложить другое общественное место и время для проведения мероприятия. Законодательством предусмотрены специально отведенные места для проведения подобных мероприятий.

Многие участники предвыборной кампании сообщили МНВ БДИПЧ, что они не будут проводить митинги на открытом воздухе, в то время как некоторые поделились своим мнением о том, что такие мероприятия на практике не были разрешены.

"Нецелевое использование государственных ресурсов, благотворительные акции и обещание избирателям товаров, услуг, денег или экономической выгоды – все это запрещено. Кандидатам на государственные должности запрещается использовать служебное положение в своих интересах в ходе предвыборной кампании. Агитация должностных лиц государственных и местных органов власти во время исполнения ими служебных обязанностей является незаконной. Нарушения правил предвыборной кампании могут привести к снятию с регистрации кандидата или всего партийного списка", – говорится в отчете Бюро ОБСЕ.

По мнению экспертов, кампания пока выглядит оживленной, в частности, онлайн и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов, а также из-за присутствия двух новых политических партий, участвующих в этих выборах.

В первую очередь партии и кандидаты организуют встречи в закрытых помещениях, в основном на рабочих местах, используют плакаты и рекламные щиты и поддерживают активное присутствие в социальных сетях.

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