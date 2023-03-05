Германии грозит дефицит электроэнергии

В Германии провели исследование, которое показало, что в 2025 году страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, потребление электричества резко выросло, при этом надежные электростанции со временем закрываются.

"Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки", - отмечается в публикации издания Welt am Sonntag.

В целом речь идет о дефиците электричества в 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт, которые соответствует порядка 30 крупным тепловым электростанциям.

Предполагается, что в 2030 году перебои в снабжении возникнут немного менее 100 раз, при этом наиболее продолжительная фаза может сохраняться около 21 часа.

Ранее сообщалось, что еще в конце прошлого года на фоне энергетического кризиса проходили митинги в Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Митингующие требовали льгот для людей с низкими доходами и расширения использования возобновляемых источников энергии.