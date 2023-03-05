Что известно о состоянии полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о состоянии полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова перед матчами в отборочном цикле Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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По информации Vesti.kz, в матче между ЦСКА и "Оренбургом", который состоялся 4 февраля, игрок получил травму сухожилий мышц голени и, по оценкам, должен был пропустить от 4 до 6 недель.

"Насколько я знаю, Бахтиер тренируется индивидуально и в ближайшее время будет в общей группе, - приводит слова Адиева "РБ Спорт". - Так что, как понимаю, в ближайших играх он может появиться на поле. Если так произойдет и все будет идти по планам, мы будем рады видеть его в сборной Казахстана на мартовских матчах". Магомед Адиев

Ранее сообщали, что в рамках отборочного цикла Евро-2024 РК сыграет против Словении и Дании 23 и 26 марта, соответственно. В группе H ей также будут противостоять команды Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.