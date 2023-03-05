Цены на популярные криптовалюты на 5 марта

В материале представлен курс популярных криптовалют на 5 марта, сообщает Zakon.kz.

В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 22 387 $; изменения за 24 часа: +0,08%.

Эфириум (ETH): 1 569 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 290,21 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,075311 $; изменения за 24 часа: -1,62%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале указаны по состоянию на 5 марта 2023 года (13:00).

По состоянию на 5 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 431.08 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.