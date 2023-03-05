Ученые: лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня

По данным, университета Тасмании, антарктический морской лед достиг самого низкого уровня из когда-либо зарегистрированных, сообщает Zakon.kz.

Континент содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров, если он растает, полярные ученые пытаются найти ответы, передает The Guardian.

В течение 44 лет спутники помогали ученым отслеживать, сколько льда плавает в океане вокруг береговой линии Антарктиды протяженностью 18 000 км.

Каждый год в водах континента происходят массовые сдвиги: в сентябре площадь морского льда достигла максимума около 18 млн кв. км, а к февралю сократилась до чуть более 2 млн кв. км.

Но за эти четыре десятилетия спутниковых наблюдений льда вокруг континента никогда не было меньше, чем на прошлой неделе, говорят ученые.

Летом 2022 года в южном полушарии 25 февраля количество морского льда упало до 1,92 млн кв. км — это рекордно низкий уровень, согласно спутниковым наблюдениям, начавшимся в 1979 году.

Но к 12 февраля этого года рекорд 2022 года уже был побит. Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км и побив предыдущий рекорд на 136 000 кв. км — площадь, вдвое превышающая площадь Тасмании.

Доктор Уилл Хоббс, эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании, сотрудничающий с Австралийской антарктической программой партнерства, говорит, что что новый рекорд, который был побит в третий раз за шесть лет, вызвал борьбу за ответы среди полярных ученых.

Судьба Антарктиды — особенно льда на суше — важна, потому что континент содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров, если он растает.

