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40 тыс. человек покинули дома из-за наводнения в Малайзии

40 тыс. человек покинули дома из-за наводнения в Малайзии Фото: freepik
Спасательные работы ведутся в некоторых частях Малайзии после сезонных наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека и более 40 000 были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, среди погибших, подтвержденных в субботу властями штата Джохор, был мужчина, оставшийся в машине, которую унесло потоком воды.

На кадрах, снятых спасателями и волонтерами в городах южного штата, видно, как группы людей застряли на крышах домов, а их дома исчезли под водой.

Изображения, предоставленные Национальным агентством по ликвидации последствий наводнений, показывают, что в некоторых районах спасатели пробираются по грудь, чтобы спасти людей, оставшихся в своих домах. Был замечен один из спасателей, несущий ребенка в ведре в безопасное место.

40 тыс. человек покинули дома из-за наводнения в Малайзии

Фото: Национальное агентство по ликвидации последствий наводнений Малайзии

На других изображениях были видны затопленные дороги и леса, а также автомобили, погруженные в мутную воду.

Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибло 54 человека и была мобилизована армия. Масштабные наводнения в том году затронули восемь штатов и вызвали перегрузку служб экстренной помощи по всей стране, что вызвало критику реакции правительства на стихийное бедствие.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в воскресенье поделился новостями из Джохора после посещения выживших и эвакуированных, заявив, что наводнения являются насущной проблемой для страны и что правительство ускорит реализацию проектов по смягчению последствий.

В США в результате сильных штормов погибли 11 человек.

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