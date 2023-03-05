40 тыс. человек покинули дома из-за наводнения в Малайзии
По информации CNN, среди погибших, подтвержденных в субботу властями штата Джохор, был мужчина, оставшийся в машине, которую унесло потоком воды.
На кадрах, снятых спасателями и волонтерами в городах южного штата, видно, как группы людей застряли на крышах домов, а их дома исчезли под водой.
Изображения, предоставленные Национальным агентством по ликвидации последствий наводнений, показывают, что в некоторых районах спасатели пробираются по грудь, чтобы спасти людей, оставшихся в своих домах. Был замечен один из спасателей, несущий ребенка в ведре в безопасное место.
Фото: Национальное агентство по ликвидации последствий наводнений Малайзии
На других изображениях были видны затопленные дороги и леса, а также автомобили, погруженные в мутную воду.
Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибло 54 человека и была мобилизована армия. Масштабные наводнения в том году затронули восемь штатов и вызвали перегрузку служб экстренной помощи по всей стране, что вызвало критику реакции правительства на стихийное бедствие.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в воскресенье поделился новостями из Джохора после посещения выживших и эвакуированных, заявив, что наводнения являются насущной проблемой для страны и что правительство ускорит реализацию проектов по смягчению последствий.
В США в результате сильных штормов погибли 11 человек.