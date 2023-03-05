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Акимат Актюбинской области отреагировал на столкновение пассажирского поезда с локомотивом

Акимат Актюбинской области отреагировал на столкновение пассажирского поезда с локомотивом Фото: Telegram/qr_tjm
Акимат Актюбинской области отчитался о принимаемых мерах после столкновения локомотива и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Бишкек –Самара", сообщает Zakon.kz.

По информации акимата области, пассажирам поезда оказывается помощь.

"Организовано горячее питание, на место происшествия оперативно направлены врачи для обследования пассажиров. Летальных случаев и пострадавших нет".Акимат Актюбинской области

На место происшествия отправлен восстановительный поезд. ДЧС совместно с КТЖ проводятся работы по восстановлению железной дороги.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются комиссией, созданной АО "Қазақстан темір жолы" и Департаментом чрезвычайных ситуаций региона.

5 марта в Актюбинской области столкнулись пассажирский поезд и локомотив. По имеющейся информации, в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ). 

Полиция также не осталась в стороне. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш ч. 1 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Обновлено: в 16:55 поезд продолжил движение по маршруту следования.

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