Акимат Актюбинской области отреагировал на столкновение пассажирского поезда с локомотивом
По информации акимата области, пассажирам поезда оказывается помощь.
"Организовано горячее питание, на место происшествия оперативно направлены врачи для обследования пассажиров. Летальных случаев и пострадавших нет".Акимат Актюбинской области
На место происшествия отправлен восстановительный поезд. ДЧС совместно с КТЖ проводятся работы по восстановлению железной дороги.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются комиссией, созданной АО "Қазақстан темір жолы" и Департаментом чрезвычайных ситуаций региона.
5 марта в Актюбинской области столкнулись пассажирский поезд и локомотив. По имеющейся информации, в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ).
Полиция также не осталась в стороне. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш ч. 1 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".
Обновлено: в 16:55 поезд продолжил движение по маршруту следования.