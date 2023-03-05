Перестрелка на пляже в Лос-Анджелесе: пострадали несколько человек

По меньшей мере пять человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Четверо пострадавших были доставлены в местные больницы сотрудниками скорой помощи. Впоследствии стало известно, что еще один пострадавший был доставлен в другое медицинское учреждение, передает Los Angeles Times.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечается в отчете полиции города Лос-Анджелеса.

Подозреваемый, как заявили американские стражи порядка, успел скрыться с места преступления. В связи с расследованием пляж, где произошла стрельба, будет закрыт с воскресенья.

4 марта еще один поезд сошел с рельсов в Огайо, США.

