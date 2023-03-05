ООН заключила договор об открытом море, защищающий 30 процентов Мирового океана

Участники переговоров из более чем 100 стран завершили договор ООН по защите открытого моря, долгожданный шаг, который, по словам экологических групп, поможет обратить вспять утрату морского биоразнообразия и обеспечить устойчивое развитие, сообщает Zakon.kz.

Юридически обязывающий пакт о сохранении и обеспечении устойчивого использования биоразнообразия океана, обсуждавшийся в течение 15 лет, был окончательно согласован после пяти раундов затяжных переговоров под руководством ООН, которые завершились в Нью-Йорке в субботу, на день позже установленного срока.

"Корабль достиг берега", — заявила президент конференции ООН Рена Ли после долгого последнего дня переговоров.

Договор рассматривается как важнейший компонент глобальных усилий, направленных на то, чтобы к концу десятилетия поставить под защиту 30 процентов суши и моря в мире.

Экономические интересы были основным камнем преткновения на протяжении последнего раунда переговоров, начавшихся 20 февраля, когда развивающиеся страны призывали к большей доле доходов от "голубой экономики", включая передачу технологий.

Соглашение о совместном использовании преимуществ "морских генетических ресурсов", используемых в таких отраслях, как биотехнология, также до конца оставалось предметом разногласий, что затянуло переговоры.

"Страны должны официально принять договор и ратифицировать его как можно быстрее, чтобы он вступил в силу, а затем предоставить полностью защищенные океанские святилища, в которых нуждается наша планета", — сказала Лаура Меллер, активист Гринпис по океанам, присутствовавшая на переговорах.

Гринпис заявляет, что до 2030 года необходимо ежегодно ставить под охрану 11 миллионов квадратных километров океана, чтобы выполнить поставленную задачу.