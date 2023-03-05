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ООН заключила договор об открытом море, защищающий 30 процентов Мирового океана

ООН заключила договор об открытом море, защищающий 30 процентов мирового океана Фото: freepik
Участники переговоров из более чем 100 стран завершили договор ООН по защите открытого моря, долгожданный шаг, который, по словам экологических групп, поможет обратить вспять утрату морского биоразнообразия и обеспечить устойчивое развитие, сообщает Zakon.kz.

Юридически обязывающий пакт о сохранении и обеспечении устойчивого использования биоразнообразия океана, обсуждавшийся в течение 15 лет, был окончательно согласован после пяти раундов затяжных переговоров под руководством ООН, которые завершились в Нью-Йорке в субботу, на день позже установленного срока.

"Корабль достиг берега", — заявила президент конференции ООН Рена Ли после долгого последнего дня переговоров.

Договор рассматривается как важнейший компонент глобальных усилий, направленных на то, чтобы к концу десятилетия поставить под защиту 30 процентов суши и моря в мире.

Экономические интересы были основным камнем преткновения на протяжении последнего раунда переговоров, начавшихся 20 февраля, когда развивающиеся страны призывали к большей доле доходов от "голубой экономики", включая передачу технологий.

Соглашение о совместном использовании преимуществ "морских генетических ресурсов", используемых в таких отраслях, как биотехнология, также до конца оставалось предметом разногласий, что затянуло переговоры.

"Страны должны официально принять договор и ратифицировать его как можно быстрее, чтобы он вступил в силу, а затем предоставить полностью защищенные океанские святилища, в которых нуждается наша планета", — сказала Лаура Меллер, активист Гринпис по океанам, присутствовавшая на переговорах.

Гринпис заявляет, что до 2030 года необходимо ежегодно ставить под охрану 11 миллионов квадратных километров океана, чтобы выполнить поставленную задачу.

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