"Кайрат" с ничьей начал новый сезон чемпионата КПЛ-2023 по футболу
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Хозяева поля начали диктовать свои условия игры с первых минут данного поединка. И к 17-й минуте порадовали своих многочисленных болельщиков, автором первого гола "Кайрата" в новом сезоне стал Артур Шушеначев.
Спустя пять минут Гульжигит Алыкулов удвоил преимущество алматинцев – 2:0.
Однако западноказахстанцам вскоре удалось сократить счет, отличился легионер гостевой дружины Демир Имери. При результате 2:1 команды ушли на перерыв. Отдых больше пошел на пользу "Атырау", игроки которого восстановили равновесие в середине второго тайма, голом отметился Евгений Козлов. Цифры 2:2 простояли на табло до финального свистка арбитра.