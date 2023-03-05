В Кувейте наследный принц переназначил главу правительства

Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах переназначил шейха Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха на должность главы правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информагентство Kuna, глава правительства должен "незамедлительно" назначить новых министров и отчитаться о формировании кабинета перед Национальным собранием (парламентом) Кувейта. Указ вступит в силу после публикации в правительственном вестнике Kuwait Al Yawm.

Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах подал в отставку 23 января. Через несколько дней наследный принц принял прошение об отставке, однако поручил премьер-министру и правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Местные СМИ писали, что решение премьера подать в отставку обусловлено очередным кризисом в отношениях с парламентом. На этот раз поводом для него стали разногласия из-за отчетов правительства по займам.

На протяжении многих лет в Кувейте не прекращается конфликт между избираемым парламентом и правительством, назначаемым эмиром или наследным принцем. 29 сентября 2022 года по этой причине состоялись выборы в Национальное собрание, после чего кабинет министров подал в отставку. Формирование нынешнего правительства было завершено 16 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство Тайваня намерено платить туристам, которые прибывают к ним на отдых.