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Весенняя уборка: 300 тонн мусора собрали вдоль крупных автодорог на юге РК

Весенняя уборка: 300 тонн мусора собрали вдоль крупных автодорог на юге РК Фото: Казавтожол
На республиканских трассах Жетысуской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей дорожники в ходе масштабной весенней уборки собрали и вывезли более 300 тонн мусора, сообщает Zakon.kz

По информации Казавтожол, специалисты убирают мусор вдоль трасс, на полосах отвода и обочинах, чистят элементы обустройства, очищают дорожные знаки, шумозащитные экраны, указатели, остановки и площадки отдыха. 

Дорожники отмечают, что с наступлением весны и активным таянием снега становится видно какое количество мусора пользователи трасс выбрасывают из окон автомобилей прямо на ходу.

Специалисты призывают автолюбителей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.

"При наступлении благоприятных погодных условий на республиканских автотрассах остальных регионов страны также будут проведены работы в рамках весенней уборки", - говорится в сообщении Казавтожол.

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Елена Вебер
Казахстан
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