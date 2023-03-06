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В Актюбинской и Карагандинской областях ограничили движение автотранспорта

В Актюбинской и Карагандинской областях ограничили движение автотранспорта Фото: pixabay
Из-за ухудшения погодных условий дороги закрыли в Актюбинской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "НК "КазАвтоЖол", на 07:10 6 марта в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения:

Актюбинская область – 1 участок:

автодорога "Самара – Шымкент" км 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) – село Карабутак, для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область – 1 участок:

автодорога "Екатеринбург – Алматы" км 1505-1854, участок поселка Жумабек – Балхаш, для всех видов автотранспорта.

Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

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