Инфаркт: признаки и симптомы

Более 40 тысяч казахстанцев ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Участились случаи внезапной смерти среди молодых, сообщает Zakon.kz.

Практически 90% всех внезапных смертей происходят из-за нарушений работы сердца. Количество таких случаев растет ежегодно, и в зоне риска молодежь.

По статистическим данным, смертность выросла примерно на 13%, из них 24% приходится на внезапную смерть.

"Ускорение ритма жизни, многочисленные стрессы и вредные привычки приводят к тому, что болезни сердца и сосудов молодеют. Риск развития этих болезней – результат образа жизни человека, часто вредные привычки провоцируют возникновение болезней сердца в более раннем возрасте. К примеру, зависимость от табака ухудшает состояние сосудов и увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. Малоподвижный образ жизни увеличивает в три раза риск развития сердечной патологии, а при наличии лишнего веса риск еще больше возрастает", — отметила врач и глава Национальной Ассоциация "Денсаулык" Бахыт Туменова.

По ее словам, для предупреждения осложнений с сердцем, нужно отказаться от вредных привычек или снизить вред для здоровья с помощью концепции вреда:

ограничить употребление жирной пищи,

заменить крепкий алкоголь на менее крепкие напитки,

меньше курить.

Эксперт также добавила, что сердечный приступ (инфаркт миокарда) происходит, когда приток крови к сердечной мышце заблокирован, ткань испытывает кислородное голодание и часть миокарда умирает.

Поэтому знание симптомов сердечного приступа и своевременное обращение за неотложной помощью могут спасти жизнь.



Признаки и симптомы сердечного приступа:

Боль, сдавливание или дискомфорт в грудной клетке.



Боль, покалывание или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти или желудке.



Затрудненное дыхание в состоянии покоя и при легкой физической нагрузке.



Свистящее дыхание (свист или хрипы при дыхании).



Холодный пот.



Учащенное или неритмичное сердцебиение.



Головокружение или предобморочное состояние.



Расстройство пищеварения (жжение или дискомфорт в верхней половине брюшной полости).



Тошнота с рвотой или без нее. Это часто встречающийся симптом сердечных приступов у женщин.

Опрос, проведенный учеными из Университета штата Огайо среди 2000 молодых американцев показал, что 47% из них в возрасте до 45 лет не подозревают, что они подвержены риску сердечных болезней. Треть участников заявили, что не смогли бы распознать у себя сердечный приступ.

"Вызывает тревогу тот факт, что молодые люди не чувствуют себя подверженными риску болезней сердца, но это и не удивительно. Большинство из них думает, что сердечные приступы характерны только пожилым людям, но это не так", — сказала доктор Лакшми Мехта, директор отдела профилактической кардиологии в Медицинском центре Векснера штата Огайо.

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