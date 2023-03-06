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Борис Джонсон представил своего отца к званию рыцаря

бывший премьер Великобритании Борис Джонсон Фото: Twitter/BorisJohnson
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон номинировал своего отца Стэнли Джонсона на получение рыцарского звания, сообщает Zakon.kz.

Список кандидатур бывшего премьер-министра включает до 100 имен, и он значительно больше, чем у его предшественников Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона, сообщает The Guardian.

Тереза Мэй внесла в этот список 60 человек, а Дэвид Кэмерон указал в нем имена 62 человек. В настоящее время список Джонсона проверяют в кабинете министров.

После ухода с поста главы правительства в сентябре прошлого года Джонсон имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий лиц, которых сочтет достойными подобной чести.

Борис Джонсон уже сталкивался с обвинениями в кумовстве в 2020 году, после того как выдвинул своего брата, Джо Джонсона, на пэрство. 

В 2021 году старший член парламента Кэролайн Ноукс публично обвинила отца Бориса Джонсона в непристойном поведении. Она заявила, что Джонсон-старший домогался ее на съезде Консервативной партии в Блэкпуле в 2003 году. 

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