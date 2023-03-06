В Казахстане 15 участков автодорог закрыты из-за непогоды

В четырех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Казавтожол", дороги закрыты в Актюбинской (1 участок), Акмолинской (3 участка), Северо-Казахстанской (8 участков) и Костанайской регионах (3 участка).

"Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы", – отметили в компании.

На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих.

При нештатных ситуациях звонить нужно по номеру 1403.





Фото: T.me/qazavtojol

Фото: T.me/qazavtojol









В Казахстане за выезд на закрытые из-за непогоды трассы водителей штрафуют. Сумма штрафов составляет от 30 МРП (103 500 тенге) или арест до 15 суток.