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В Казахстане стали реже арендовать автомобили

автомобиль, аренда Фото: pixabay
Казахстанцы и гости страны стали меньше пользоваться услугами по прокату автомобилей. За прошедший год объем услуг существенно сократился в стране, рассказали в Бюро национальной статистики 6 марта, сообщает Zakon.kz.

В январе-декабре 2022 года объем составил 80,2 млрд тенге. Это на 37,1% меньше, чем за 12 месяцев 2021 года (127,4 млрд тенге). Из них за счет средств населения оказано услуг на сумму 7,4 млрд тенге.

В сельской местности услуга оказана на сумму 4,9 млрд тенге.

Каждый второй автомобиль в Казахстане оказался старше 20 лет. На 1 января 2023 года количество зарегистрированного автотранспорта в Казахстане составило 4 млн 449 тыс. 300 единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы. 

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