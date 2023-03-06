Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития
Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.
Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора, заместителя руководителя Департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
В разные годы занимал руководящие должности в акимате Южно-Казахстанской области.
В 2017-2018 годах был заместителем председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
В 2018-2020 годах являлся заместителем акима Жамбылской области.
2020-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.
2021-2022 гг. — государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.