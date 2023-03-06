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Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития

Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора, заместителя руководителя Департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

В разные годы занимал руководящие должности в акимате Южно-Казахстанской области.

В 2017-2018 годах был заместителем председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

В 2018-2020 годах являлся заместителем акима Жамбылской области.

2020-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

2021-2022 гг. — государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

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