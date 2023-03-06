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Пропавшего в Туркестанской области мужчину нашли мертвым спустя 10 дней

Пропавшего в Туркестанской области мужчину нашли мертвым спустя 10 дней Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области нашли тело ранее пропавшего мужчины, сообщает Zakon.kz.

24 февраля в полицию поступило сообщение о пропаже мужчины на реке Арысь.

"В поисковых работах были задействованы около 100 человек, в том числе полицейские, водолазы, сотрудники ЧС, волонтеры, жители села и родственники пропавшего. Поисковые мероприятия также проводились с помощью дрона",  –  рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области 

Как отметили в ведомстве, поиски длились более 10 дней. В результате поисков тело пропавшего мужчины обнаружили 6 марта на поверхности воды и вытащили его на берег.

Назначены соответствующие экспертизы. Все обстоятельства выясняются.

4 февраля в Актюбинской области двое мужчин потерялись во время поиска скота. Спасателям удалось найти пропавших. 

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