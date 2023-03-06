Жена Байдена раскритиковала идею теста на умственные способности политиков старше 75 лет

Первая леди США Джилл Байден подвергла критике предложение кандидата на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли о тестах на когнитивные способности политиков старше 75 лет, сообщает Zakon.kz.

По словам жены Джо Байдена, "такая инициатива смешна", сообщает CNN.

В ответ на вопрос ведущей, готов ли пройти такой тест действующий президент, Джилл Байден сказала, что они не обсуждали подобное.

Кандидат на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли ранее выступила с инициативой тестирования политиков, а также введения ограничений для занятия должностей законодателями в своей первой предвыборной речи.

"В Америке, которую я вижу, постоянно занимающий должность политик в конце концов должен уходить в отставку. У нас будут ограничения по срокам полномочий в конгрессе и обязательные тесты на когнитивные способности для политиков старше 75 лет". Никки Хейли

Президенту США исполнилось 80 лет. Его частые оговорки в речах и на встречах, потеря ориентации в пространстве неоднократно освещали СМИ.

Тем не менее, он несколько раз заявлял, что пока не отказывается от того, чтобы баллотироваться на переизбрание на посту президента на выборах 2024 года.