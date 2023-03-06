Жена Байдена раскритиковала идею теста на умственные способности политиков старше 75 лет
По словам жены Джо Байдена, "такая инициатива смешна", сообщает CNN.
В ответ на вопрос ведущей, готов ли пройти такой тест действующий президент, Джилл Байден сказала, что они не обсуждали подобное.
Кандидат на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли ранее выступила с инициативой тестирования политиков, а также введения ограничений для занятия должностей законодателями в своей первой предвыборной речи.
"В Америке, которую я вижу, постоянно занимающий должность политик в конце концов должен уходить в отставку. У нас будут ограничения по срокам полномочий в конгрессе и обязательные тесты на когнитивные способности для политиков старше 75 лет".Никки Хейли
Президенту США исполнилось 80 лет. Его частые оговорки в речах и на встречах, потеря ориентации в пространстве неоднократно освещали СМИ.
Тем не менее, он несколько раз заявлял, что пока не отказывается от того, чтобы баллотироваться на переизбрание на посту президента на выборах 2024 года.