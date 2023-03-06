1,7 миллиарда тенге на развитие спорта – много или мало?

Именно такую сумму выплатил в пользу государства для развития спорта в Казахстане один из продуктов Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" – LotoClub, а точнее, 1 миллиард 697 миллионов тенге по итогам 2022 года.

На эти деньги проводятся десятки спортивных мероприятий, спонсируются детские спортивные клубы.



Особо стоит отметить проект "100 аулов", где в отдаленные аулы едет специальная команда, которая предоставляет необходимый спортивный инвентарь нуждающимся школам.

Более 20 тысяч человек получили выигрыши на общую сумму 160 миллиардов тенге.

Для большинства из них "счастливый билетик" стал возможностью реализовать то, что казалось недостижимым.





Фото: LotoClub

Самый крупный приз достался накануне нового года Ерлану из Мангистауской области. Новоиспеченный обладатель квартиры в Алматы рассказал, что не мог поверить в удачу до тех пор, пока заветные ключи не оказались в его руках.

Алтынбеку из Алматинской области выигранный в лотерее приз помог оплатить обучение дочери, которая мечтала стать ветеринаром. Мадина из Астаны использовала выигрыш в качестве первого взноса за квартиру и уже переехала в новое жилье.

Три новоиспеченных владельца иномарок рассекают теперь по дорогам Казахстана благодаря Loto Club.

Отдельным пунктом, в рамках борьбы с игровой зависимостью, постоянно проводятся профилактические меры и мониторинг, принятые в таких странах, как США, Великобритания, странах Европейского союза и других:

программа самоисключения, методика которого предлагает инициирования ограничения не только со стороны участника, но и его близких;

горячая линия психологической помощи;

клиники-партнеры по изучению и излечению психологических заболеваний, где Национальная лотерея при необходимости помощи или госпитализации берет все расходы полностью на себя.



Рынок лотереи растет и меняется вместе со страной. Можно резюмировать, что он стал более прозрачным, технологичным и безопасным. Участникам лотереи предложены на выбор актуальные и современные лотерейные продукты, и перечень их только растет с течением времени. И сегодня каждый участник может развлечься и попытать свою удачу.