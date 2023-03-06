В Костанае проверяющие смогли пройти в школу с "гранатой"

Прокуратура Костаная совместно с отделом образования провела проверку на безопасность в школах, сообщает Zakon.kz.

По информации Alau.kz, нарушения были выявлены во всех проверенных школах — 16, 14, 19, лицеях №1 и №2, гимназиях Горького и Мауленова.

"У нас именно была такая ситуация, когда в моей сумке оказался муляж гранаты, и меня беспрепятственно пропустили. Мою коллегу пропустили, даже не имея в руках сумки, граната была в руках. Она спокойно прошла в здание школы", — рассказала старший прокурор Костанайской городской прокуратуры Эльмира Нурканова.

По правилам охранник должен проверить с помощью металлоискателя заходящих в школу посторонних лиц. Если он издаст звук, он должен проверить человека. Однако этого не делают.

Также были проверены и эвакуационные выходы. В школе №19 и гимназии Горького они оказались закрытыми на ключ. Не справляется со своими функциями и пультовая охрана.

"Пультовая охрана, оказывающая услуги на договорной основе и обязанная прибыть на объект в течение 5-10 минут, фактически в указанное время не укладывается. В школу №14 сотрудники пультовой охраны прибыли через 27 минут после вызова тревожной кнопки", — сообщила Эльмира Нурканова.

По результатам проверки прокуратура направит предписание об устранении нарушений в отдел образования.

Также будут проверяться и другие школы.

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что подросток арестован на два месяца.