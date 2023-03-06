Инцидент с избитым парнем на мосту в Шымкенте оказался сценой из фильма

Фото: pixabay

Казахстанцев шокировал распространяемый в социальных сетях ролик, на кадрах которого группа людей избила и скинула парня с моста. Как отметил автор, действия происходили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

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