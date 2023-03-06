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Инцидент с избитым парнем на мосту в Шымкенте оказался сценой из фильма

Инцидент с избитым парнем на мосту в Шымкенте оказался сценой из фильма Фото: pixabay
Казахстанцев шокировал распространяемый в социальных сетях ролик, на кадрах которого группа людей избила и скинула парня с моста. Как отметил автор, действия происходили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В полиции города отреагировали на публикацию и решили успокоить граждан.


Правоохранители уточнили, что Управление полиции Туранского района по данному факту провело проверку.

"В результате было установлено, что указанное на видеозаписи является фрагментом из фильма".Пресс-служба ДП Шымкента

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Анастасия Московчук
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