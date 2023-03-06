Инцидент с избитым парнем на мосту в Шымкенте оказался сценой из фильма
Фото: pixabay
Казахстанцев шокировал распространяемый в социальных сетях ролик, на кадрах которого группа людей избила и скинула парня с моста. Как отметил автор, действия происходили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
В полиции города отреагировали на публикацию и решили успокоить граждан.
Правоохранители уточнили, что Управление полиции Туранского района по данному факту провело проверку.
"В результате было установлено, что указанное на видеозаписи является фрагментом из фильма".Пресс-служба ДП Шымкента
6 марта в полиции Туркестанской области рассказали подробности по делу девушки, выпавшей с шестого этажа гостиницы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ