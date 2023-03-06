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Токаеву представили книгу об истории Казахстана

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял директора Института современных исследований Мухита-Ардагера Сыдыкназарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о результатах своих научных исследований и представил книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков".


презентация книги

Фото: Акорда

Как сообщил ученый, с момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего работа включает 130 карт. По словам автора, его книга была издана в Бельгии как дань тому, что бельгийские и голландские картографы одними из первых отметили на своих атласах Казахское государство.

Глава государства высоко оценил проведенную работу и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий.

Ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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