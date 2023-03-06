В Астане наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялась торжественное награждение участников ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В актовом зале МЧС в парадной форме собрались спасатели, медики и психологи, которые принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Фото: Zakon.kz

Заслуженные награды им вручил лично глава ведомства Юрий Ильин. Он выразил слова благодарности каждому.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что несколько человек из офицерского состава получили орден "Айбын второй степени, гражданские - ордена "Құрмет", остальные - правительственную медаль "Ерен еңбегі үшін" и ведомственные награды.

Кроме того, все, кто участвовал в спасательной операции Турции, получили благодарственные письма от президента.

Фото: Zakon.kz

После церемонии министр отметил, что никто не остался не отмеченным. По его словам, награды нашли своих героев.



"Когда наград бывает много и требуется много подписей, ставится факсимиле. Но здесь глава государства проявил уважение к сотрудникам, которые выполняли свой долг, и он ставил личную живую подпись всем спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Это тоже честь и уважение к вашему труду, которую вы провели. Я считаю, что та работа, которую мы выполняем, не зря, она полезна и нужна людям". Юрий Ильин

Он также поспешил напомнить, что впереди риски возникновения паводков, и что его надо пройти с минимальными потерями и рисками для населения, пожароопасный период, купальный сезон.

"Всего у нас много… Много возможностей совершить подвиги в мирное время. Самое главное, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми". Юрий Ильин





Фото: Zakon.kz

Главный спасатель города Караганда Нургали Жакиев рассказал, что они с другими казахстанскими спасателями работали в турецком городе Нурдагы. Перед ними была поставлена задача расчистить завалы шестиэтажного дома.



"Самое трудное было лазить в завалах. Это монолитный дом, арматура везде торчала, бытовые предметы, мы их расчищали и дальше лезли в надежде, то там есть живые. Мы вытащили живыми троих. Мать и дочь, и мужчину". Нургали Жакиев

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС по Акмолинской области Гани Кусаинов расчищал с другими спасателями завалы семиэтажного дома в городе Газиантеп.

Фото: Zakon.kz

"Самым трудным в этой операции было смотреть на реакцию родных, когда извлекали тела погибших. Это самое сложное, а что касается нашей работы, то мы были готовы к работе в сложных условиях – морально и физически. Перед нами поставили задачу и определили нам объект для работ, начали работать и месту эмоциям не осталось, потому что время было против нас и тех, кто находился под завалами, дорога была каждая минута. К сожалению, живыми мы никого не вытащили. Обнаружили тела 25 человек". Гани Кусаинов

Всего в Турции спасатели вытащили живыми из-под завалов 7 человек и извлекли 88 погибших. Работали ежедневно по 16 часов в сутки. Их работой восхитились турецкие коллеги, которые готовы обучаться в Казахстане и перенимать опыт.



Ранее сообщалось, что в Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции.