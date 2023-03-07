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В Индонезии 11 человек погибли из-за проливных дождей и оползней

ливень Фото: pixabay
На острова Риау в Индонезии обрушились дожди, которые привели к оползням. В результате стихийного бедствия 11 человек погибли и около 50 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя Национального управления по противодействию стихийным бедствиям Абдула Мухари, из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться до места ЧС.

"Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - цитирует Мухари агентство AFP.

20 января Индонезия облегчила визовый режим для казахстанцев.

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