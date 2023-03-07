В Индонезии 11 человек погибли из-за проливных дождей и оползней

Фото: pixabay

На острова Риау в Индонезии обрушились дожди, которые привели к оползням. В результате стихийного бедствия 11 человек погибли и около 50 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

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