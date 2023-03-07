В Италии во время ограбления пятерых человек ранили канцелярским ножом
Фото: pixabay
В районе центрального вокзала в Милане двое мужчин попытались ограбить женщину, когда она выходила из дома. 62-летний очевидец заступился за нее, в результате чего получил серьезные ранения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Сorriere della Sera, затем злоумышленники напали на прохожих: одну из женщин они ударили кулаком в лицо, другой порезали руку, также ранен 57-летний мужчина.
Отмечается, что все ранения были нанесены канцелярским ножом.
Как уточняется, полицейские задержали одного из предполагаемых преступников. Второго полиция ищет.
В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.
В конце декабря 2022 года актюбинца осудили за нападение на двух старушек, а его жену – за ложь в суде.
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