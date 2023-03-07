Грэйс – продукт больших возможностей от Евразийского банка!

Достаточно распространенная ситуация — когда есть необходимость приобрести нужную вещь, но приходится ограничивать себя в расходах.

Либо покупать, но экономить на другом. А еще бывает так, что пока вы копите, цены растут, и зачастую оказывается, что гораздо выгоднее приобрести товар сейчас, а расплачиваться потом. То есть оплачивать товары частями, а не вносить всю сумму полностью.

Рассрочка, скажете вы? Это так называемый "грейс период". Зачастую это лучше рассрочки. В Евразийском банке запустили акцию с "грейс периодом" до 20 месяцев для тех, кто до сих пор откладывает свои мечты о покупке техники бренда Apple. Акция на супервыгодных условиях пройдет с 6 по 26 марта.

Что такое "грейс период"?

Предположим, вам нужен смартфон с самой потрясающей камерой – такой, как iPhone 14 Pro. Так вот "грейс период" — это льготный период, который позволяет погасить заем за 20 месяцев без переплаты, но оформить его на 60 месяцев* с минимальным платежом.

Что такое 20 и 60?

20 — это 20 месяцев льготного периода, когда вы гасите заем без переплаты.

60 — оформляете покупку в кредит на 60 месяцев. Если не уложитесь в льготный период 20 месяцев, вы по-любому платите значительно меньше благодаря минимальному ежемесячному платежу за счет большего срока займа.

Посмотрим на примере покупки iPhone 14 Pro, 128GB за 599 990 тенге. При займе на 20 месяцев ежемесячный платеж составляет 29 999 тенге, тогда как при займе на 60 месяцев (с опцией рассрочки до 20 месяцев) ежемесячный платеж составляет 14 828 тенге в месяц. Разница внушительная! Причем, обратите внимание, нет никаких штрафов за досрочное погашение!

"Грэйс продукт" – крайне выгодный выбор для тех, кто хочет получить заем на длительный период и при этом снизить ежемесячные платежи. Оформить покупку по удобному продукту от Евразийского банка можно в магазинах официальных реселлеров бренда Apple в Казахстане: iSpace, Sulpak, Mechta, Technodom, Evrika, Freedom Mobile, Fora и DNS.

Не откладывайте покупку на потом, лучше воспользуйтесь "грейс-периодом"!

*Ставка вознаграждения – от 0,12% годовых (ГЭСВ от 17,3% годовых)

Партнерский материал