Электоральные настроения алматинцев: рейтинг партий и одномандатников

Прогнозный уровень явки жителей Алматы на предстоящие выборы составляет 32,8%, сообщает Zakon.kz.

Социологическое исследование, проведенное методом телефонного опроса с 1 по 4 марта на выборке в 1600 респондентов, демонстрирует следующие показатели: прогнозный уровень явки жителей Алматы на предстоящие выборы составляет 32,8%.





Вопрос звучал следующим образом: "19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?".





Данный показатель отражает совокупность таких факторов, как регулярное участие в голосовании на выборах за последние три года, участие в конкретных избирательных кампаниях, уровень осведомленности о своем избирательном участке. Самый низкий показатель явки проявляется среди молодежи – 17,1%, наибольшую электоральную активность показывает старшее поколение (61 год и старше) – 49,2%.





В разрезе районов ситуация сложилась следующим образом:





Алатауский район – 25,1%,

Алмалинский – 28,2%,

Ауэзовский – 30,8%,

Бостандыкский – 31,4%,

Жетысуский – 27,8%,

Медеуский – 31,4%,

Наурызбайский – 30,4%,

Турксибский – 28,9%.

Партийные предпочтения избирателей

Электоральные предпочтения респондентов в Алматы в отношении партий Мажилиса распределились следующим образом.





На вопрос: "Если бы Вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за какую политическую партию вы бы проголосовали?" 41,7% затруднились ответить, 6,5% отказались от ответа.





Среди горожан, декларирующих готовность голосовать и определившихся со своим выбором, лидирует партия Amanat – 49,0%, следом идет Respublica – 14,5% и ОСДП – 7,2%. Народная партия набрала 4,8% голосов, Ауыл – 4,2%. Минимальные показатели у Ак жол - 2,2% и Байтақ – 1,8%.





При этом, по данным опроса, 16,3% опрошенных в Алматы намерены голосовать против всех.





Характерно, что за Amanat в Мажилис больше всего готовы голосовать горожане в возрасте 30-45 лет (52,1%) и старше 61 года (56,0%).







В случае с маслихатами ситуация мало отличается от Мажилиса. Вопрос формулировался аналогично. Здесь также значительна доля тех, кто затруднился ответить на вопрос о партийных предпочтениях – 43,7%, отказались от ответа – 6,5%.





Среди жителей, выражающих готовность голосовать, лидирует партия Amanat – 51,9%, далее идет Respublica – 16,2%. НПК набрал 7,6% голосов, Ауыл – 4,9%, Ак жол – 4,2%. Также 15,2% алматинцев будут голосовать против всех.







Довольно интересна ситуация по одномандатным округам.





Респондентам был задан вопрос: "Вам известно или нет о том, что согласно новым поправкам к Конституции РК 29 депутатов Мажилиса Парламента будут избираться по одномандатным округам?".







Необходимо отметить, что более половины горожан (50,1%) не знают о голосовании по одномандатному округу.





Относительно электоральных предпочтений алматинцев в разрезе трех избирательных округов картина сложилась следующим образом.





Электоральный рейтинг замерялся с помощью вопроса: "Если бы вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за кого из кандидатов в депутаты Мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?".





Избирательный округ №3





По избирательному округу №3 наиболее реальными шансами завоевать хотя бы 3% голосов из 37 кандидатов (на момент проведения опроса) имеют только 6 кандидатов.





Первое место со значительным отрывом занимает Ермурат Бапи – 24,2%, на втором месте – кандидат от партии Amanat Руслан Нурлыбаев (11,8%), замыкает тройку лидеров Акболе Абылкасымова с 8,4% голосов избирателей. Четвертую позицию занимает Айгерим Тлеужанова (4,2%), на пятом месте – Инга Иманбаева (3,6%).





При этом 37,4% жителей округа, которые собираются принять участие в голосовании, еще не определились со своим выбором.





Избирательный округ №4





Что касается электоральной картины в округе №4, то здесь конкуренция между кандидатами несколько выше: электоральный рейтинг определил 7 фаворитов, получивших свыше 3% поддержки.



Ерлан Стамбеков набрал 7,8% потенциальных голосов, чаще всего это старшее поколение (19,0%), русские (11,3%), пенсионеры (19,5%), жители Алмалинского района (9,0%). У Тоғжан Қожалы – 6,6%. Далее следует кандидат от партии Amanat Байсақова Зүлфия – 6,2%. Бокаев Санжар и Достияров Абзал набрали 5,8% и 5,6%, соответственно. За Серика Абдрахманова готовы отдать свои голоса 5,2% избирателей.





Замыкает семерку лидеров Арайлым Назарова – 4,4%. Еще не определились с электоральным выбором практически половина жителей округа (47,2%).





Избирательный округ №5





В округе №5 восемь лидеров электоральной гонки демонстрируют высокую степень конкуренции. Тройка лидеров имеет минимальный разрыв между собой. По итогам опроса лидирует Бақытжан Базарбек, набрав 8,8% (чаще это 46-60-летние (23,3%) и 30-45-летние (16,5%), работающие в частной сфере (17,1%), домохозяйки (21,6%), жители Медеуского района (16,5%). За ним следует Матаев Асет (8,6%), он пользуется поддержкой равномерно среди всех возрастов, социальных групп и обоих районов округа. На третьем месте – Олжас Сулеймен (8,4%).





Позиции с 4 по 8 заняли кандидат от партии Amanat Хикметов Аскар (5,2%), Егеубаева Динара (4,4%), Мухтар Тайжанов (3,4%), Мэлс Елеусизов (3,2%), Барысов Айбек (3,0%).





Необходимо отметить, что еще не определились с выбором более трети жителей округа, собирающихся прийти на избирательные участки 19 марта, – 36,8%.





Таким образом, по итогам опроса можно сделать три основных вывода.





ПЕРВОЕ. Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют партии Amanat, Respublica и ОСДП.

ВТОРОЕ. Партийные кандидаты в одномандатных округах не могут похвастаться высоким уровнем поддержки. Здесь избиратели склонны поддержать самовыдвиженцев. При этом алматинцы отдают свои предпочтения тем кандидатам, которые внесли свой личный вклад в развитие родного города.

ТРЕТЬЕ. Все три округа Алматы демонстрируют разную степень накала политической борьбы за мандат в Парламенте. Наиболее острая борьба развернулась в округе №5, наиболее предсказуема ситуация в округе №3.





Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" с 1 по 4 марта 2023 года в Алматы. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применен метод телефонного опроса. Статистическая погрешность составляет ± 2,5%. Опрос проведен с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 г.