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Один из фаворитов предвыборной гонки Олжас Сулеймен снят с выборов

Один из фаворитов предвыборной гонки Олжас Сулеймен был снят с выборов Фото: Instagram/olzhas_suleimenov
Один из лидеров избирательной кампании Олжас Сулеймен выбыл из предвыборной гонки, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил 6 марта на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, к сожалению, по решению суда моя агитационная работа была признана несоответствующей закону "О выборах". Помните, мы  встречались с жителями округа №5? Некоторые люди исказили нашу работу и нашли нарушение. Нашей главной целью было свободно говорить и слушать их мысли, не покупать избирателей", – написал Олжас Сулеймен.

Он благодарен своим друзьям, братьям, родным и сестрам, которые поддерживали его.

"Благодаря этой кампании я понял, что вокруг меня много хороших людей, и я благодарю Аллаха за это. Еще раз спасибо всем людям (моей команде, моим друзьям), которые поверили в меня. Мы продолжим нашу работу без предвыборной кампании", – написал он. 

Олжас Сулеймен пожелал удачи всем кандидатам, которые принимают участие в этой гонке.

Выборы в Мажилис Парламента Казахстана и в маслихаты назначены на 19 марта 2023 года.

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