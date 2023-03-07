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Глава МВД о безопасности в школах: Мы не вправе ждать очередного ЧП

Казахстан безопасность в школах Фото: Primeminister.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства РК 7 марта подчеркнул, что Казахстан не вправе ждать очередного ЧП в школах, какое произошло в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Марат Ахметжанов предложил Министерству просвещения поскорее оснастить школы системами безопасности, организовать учебно-тренировочные занятия по реагированию на кризисные ситуации, повысить качество подготовки психологов в организациях образования.

"Мы не вправе ждать очередного ЧП. Поэтому предлагается установить жесткий контроль за исполнением выработанных решений. Проверки объектов еще продолжаются. О результатах вам будет сообщено дополнительно. Зарубежная практика показывает, что нередко агрессоры подвергались травле со стороны сверстников. Необходимо проработать методологию раннего выявления проблемных детей и проведения с ними индивидуальных мероприятий".Марат Ахметжанов

Он считает, что вышеперечисленные меры позволят наладить архитектуру безопасности в организациях образования.

На заседании правительства он также отметил, что школы чаще всего охраняют не лицензированные специалисты, а пожилые вахтеры. 

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП: девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находились в реанимации. 

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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