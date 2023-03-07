На молодежную премию "Дарын" теперь могут претендовать казахстанцы до 35 лет

Постановлением правительства РК от 3 марта 2023 года внесены изменения правила присуждения премии "Дарын" и "Об учреждении гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", сообщает Zakon.kz.

Так, на соискание премии могут претендовать граждане РК в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Ранее возрастной ценз был установлен до 29 лет.

Премия может присуждаться одновременно не более чем двум соискателям по каждой номинации, в этом случае ее денежная часть делится поровну между ними. Повторное присуждение премии не допускается. Одна и та же кандидатура не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной номинации.

При присуждении премии коллективу авторов ее денежная часть делится поровну между его членами.

В Правилах присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" теперь говорится, что претендовать на него может гражданин РК от 14 до 35 лет на момент окончания приема конкурсных заявок, подавший конкурсную заявку на участие в конкурсе.

Постановление вводится в действие с 17 марта 2023 года.

Изменения внесены в связи с тем, что в Казахстане поменялся предельный возраст молодежи с 29 до 35 лет после принятых поправок в закон "О государственной молодежной политике".