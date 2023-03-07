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Кайсар Султанбаев назначен председателем Комитета административной полиции МВД

Кайсар Султанбаев назначен председателем Комитета административной полиции МВД Фото: polisia.kz
Председателем Комитета административной полиции МВД назначен Кайсар Султанбаев, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя Комитета административной полиции.

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета административной полиции МВД назначен Кайсар Султанбаев.

Кайсар Султанбаев с сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Представляя нового руководителя, министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.

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